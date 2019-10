Bruno Duarte: «Ambição é vencer a Taça de Portugal»

Bruno Duarte chegou a Guimarães no verão para reforçar o plantel de Ivo Vieira, proveniente do Lviv (Ucrânia). Sete jogos e um golo depois, o avançado brasileiro de 23 anos faz um balanço aos primeiros meses em Portugal, fala sobre objetivos individuais e coletivos e aborda o próximo jogo da Taça de Portugal, frente ao Sintrense, projetando já a viagem a Londres para o duelo da Liga Europa, contra o Arsenal.





"Primeiro temos de pensar no jogo com o Sintrense. A nossa equipa está a pensar apenas no próximo jogo. Num jogo grande como esse contra o Arsenal vamos fazer o nosso melhor para sair de lá com um resultado positivo e é isso que vamos procurar. Está a ser feito um bom trabalho pela equipa técnica. Não podemos mudar a forma de pensar, independentemente de ser um jogo contra um adversário mais acessível ou outro mais forte. Temos de jogar de forma igual, impor o nosso futebol e dar o melhor para conquistar uma vitória.""É um adversário que pode ser mais desconhecido, mas eles têm nove pontos no campeonato. Há riscos, como em todos os jogos. Mas é lógico que estamos a trabalhar para não correr riscos e garantir a vitória.""A ambição é de vencê-la. Fomos campeões nesta prova em 2012/2013, chegamos a sete finais, desejamos chegar à oitava e voltar a vencer. Por quantos mais títulos pudermos lutar, sempre será melhor para o Vitória e para a carreira de todos nós.""Quando temos a ambição de sermos campeões podemos ficar entre os cinco primeiros classificados. A nossa ambição é sermos campeões, para podermos assim almejar as posições cimeiras. É a filosofia do treinador e que o plantel abraçou. Temos um plantel muito forte, competitivo, e isso está a ser muito bom para o Vitória. Acredito plenamente que esta temporada podemos lutar por títulos.""Isso é óptimo. A equipa tenta sempre estar a um nível alto, isso exige mais de cada jogador. É muito bom para a equipa, só acrescenta a todos.""A concorrência é em todos os lugares. O segredo é dar o melhor, independentemente de onde estivermos. Estou muito feliz no Vitória, a sentir-me muito bem, fui bem acolhido pelos meus companheiros e pelos adeptos. Estou adaptado à cidade.""No início senti algumas diferenças ao nível técnico e táctico, até mesmo o clima é diferente. Quando decidimos ser jogadores de futebol temos de estar com a mentalidade aberta para nos adaptarmos a qualquer país. No início foi um pouco difícil, mas o treinador deixa-nos muito confortáveis e tranquilos para trabalhar. Ele deu-me muitos ensinamentos que me ajudaram e sinto que tenho muito a crescer no futebol português.""Passa sempre por buscar a 'artilharia', como todos os avançados. Não é fácil, é um trabalho árduo do dia a dia. Acredito que esta temporada vai ser muito boa para todos os pontas de lança do Vitória."