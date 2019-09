Bruno Duarte com moral

A forma como Bruno Duarte entrou frente ao Standard Liège pode valer-lhe o onze inicial em Tondela. Perante a atuação apagada de Léo Bonatini na Bélgica, Ivo Vieira fez a primeira substituição, lançando o ex-FC Lviv a pouco mais de meia hora dos 90 minutos.A verdade é que o ponta-de-lança mexeu com o jogo, protagonizou dois remates e ainda caiu na área num lance em que os vitorianos reclamaram penálti. O avançado, de 23 anos, não demorou muito tempo a assumir a frente de ataque após ter chegado a Guimarães. Foi titular nos dois jogos do playoff da Liga Europa com o Steaua Bucareste e na receção ao Famalicão para o campeonato.Com a chegada de Bonatini em cima do fecho do mercado, Bruno Duarte caiu para segundo plano, o que pode estar perto de se inverter.Florent acarinhadoCabisbaixo após ter feito autogolo frente ao Standard Liège, Florent recebeu uma forte manifestação de carinho ainda na Bélgica. Mal entrou no avião para a viagem de regresso, os adeptos que seguiam na comitiva bateram palmas de forma perentória, provocando sorrisos de conforto no lateral.