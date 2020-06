Bruno Duarte e a derrota no dérbi do Minho: «Desfecho amargo pelo que realizámos»

O avançado Bruno Duarte não escondeu o desalento pelo desaire averbado no dérbi do Minho após uma partida em que salientou a disponibilidade de toda a equipa não só na reação ao golo madrugador do Sp. Braga, como na constante procura pelo sucesso.

"Acaba por ser um resultado amargo por tudo o que realizámos num jogo em que entrámos a perder", desabafou o avançado vitoriano, reconhecendo o peso anímico que os jogos frente ao rival de Braga representam: "Queremos vencer todos os jogos e mais ainda um dérbi como este porque representa mais do que os três pontos, mas não conseguimos o objetivo."

Rosto fechado, contudo, que não impediu o autor do segundo golo dos vimaranenses de deixar de elogiar a postura que o coletivo patenteou ao longo de todo o encontro.

"O desfecho, como já disse, é amargo, mas a equipa está de parabéns pela forma como conseguiu reagir às adversidades e lutou durante a partida com o intuito de ganhar", justificou Bruno Duarte, para logo de seguida reforçar o espírito de união que guiou o Vitória: "Realizámos um grande jogo. A equipa deu tudo, entregou-se de corpo e alma."

Já sobre os reflexos que esta derrota pode representar na luta pelo acesso a uma vaga europeia, o avançado brasileiro garantiu determinação para a reta final do campeonato.

"Vai ser difícil, mas temos de acreditar até ao último ponto. É essa a ideia que temos de colocar na cabeça. Vencer todos os jogos que restam", asseverou Bruno Duarte.