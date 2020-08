Bruno Duarte é o novo '9' do V. Guimarães: «O número traz ambição»

Depois de na última época ter conquistado o posto de ponta-de-lança titular, Bruno Duarte busca solidificar o lugar na equipa com 2020/21 com um dorsal de goleador. O brasileiro passa do 96 para o 9.





"O número 9 foi uma escolha minha, é um número que gosto bastante, que representa um goleador, e é isso que quero ser nesta época. O meu objetivo é fazer golos e ajudar a equipa. O numero 9 traz ambição e acredito que será uma época de muito sucesso para mim e para o Vitória", afirmou o avançado, de 24 anos, aos meios de comunicação da SAD do V. Guimarães.Noah Holm e Lyle Foster chegaram nesta janela de mercado para concorrer pela posição mais central do ataque e Bruno Duarte considera que há "muita qualidade" em ambos. "Gostei muito dos dois, são jogadores com muita qualidade, já o mostraram e isso é bom porque nos deixa motivados a melhorar sempre, a jogar bem, e vai ser uma competição saudável. Eles acrescentam muito à nossa equipa", considera.Partindo deste particular posicional para uma abordagem coletiva, o avançado está agradado com o novo V. Guimarães que está a ser desenhado. "As primeiras impressões são as melhores, é uma equipa com muitos jogadores novos, que chegam agora para acrescentar, para ajudar. Estão numa faixa etária baixa mas têm muita qualidade. Os jogadores que estavam aqui na época passada vão ajudar na adaptação, e vamos estar sempre juntos para crescer juntos", garantiu.Ao quarto dia a trabalhar no relvado sob as ordens de Tiago Mendes, a armada vitoriana já começa a ser incutida das ideias do novo técnico: "Temos assimilado bem, o trabalho tem vindo a ser bem feito, a ideologia já foi implementada na equipa, e dá para sentir o estilo de jogo que vai querer, a ambição que a equipa vai ter. Particularmente estou a gostar muito, o resto da equipa também, então o trabalho tem de ser dia a dia, para que jogo após jogo, possamos encontrar o êxito."Bruno Duarte não esqueceu os adeptos dos conquistadores e deixou-lhes algumas palavras de estímulo. "Apoiem-nos, dêem-nos confiança, principalmente aos que chegam agora, e à equipa técnica também. Acho que o trabalho vai ser muito bom, e já o está a ser feito, e acreditamos que será uma época vitoriosa", concluiu.