Bruno Duarte e uma eventual redução de salários: «Vai ser tranquilo de se resolver»

A eventual redução de salários por parte dos clubes portugueses está na ordem do dia e Bruno Duarte não fugiu ao assunto, garantindo que, caso a medida avance, os jogadores do Vitória não serão um problema.





"Até agora ainda não foi decidido nada entre o Vitória e os jogadores. Penso que isto é uma fase complicada para todos, desde as grandes empresas aos grandes clubes, de todos os países. Sabemos que a economia vai quebrar, haverá muitas dificuldades para todos. O melhor é pensarmos juntos, estarmos juntos em qualquer situação e ver o que é melhor para o clube e para os jogadores. Isso vai ser muito tranquilo de se resolver. O mais importante é a gente passar por este momento", considerou o ponta-de-lança, em videoconferência com os jornalistas.Sobre o regresso do campeonato, Bruno Duarte não escondeu que esse seria o cenário ideal, mas não tem certezas se será ou não possível. "Acredito que possa retomar, eu gostaria, mas não nesse cenário. Enquanto o número de casos continuar a crescer, o melhor a fazer é esperar e, se o caso se alongar muito, talvez até cancelar o campeonato. Claro que isso seria um cenário muito mau para todos, desde os clubes às federações, por isso o melhor é esperar para ver como e quando será o pico do vírus", referiu, acrescentando que, caso a Liga volte, o Vitória irá lutar pelo 4.º lugar:"Com certeza que se o campeonato voltar, o nosso foco e a nossa meta serão o 4º lugar. Temos de traçar metas e objetivos, temos de ser ambiciosos. O futebol é muito surpreendente. Os meus objetivos eram afirmar-me na equipa, no futebol português. Poder ajudar com golos e assistências. Chegar à Liga Europa, quem sabe à Champions, querer ser campeão. Temos de ter sempre estas ambições. Sinto-me realizado no Vitória, mas o trabalho deve continuar. A ambição ainda está em mim e quero sempre crescer, estar sempre no alto nível, a evoluir."