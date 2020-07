Bruno Duarte "feliz por marcar” ao Portimonense

Bruno Duarte, avançado do V. Guimarães, saltou do banco aos 63’ para, quatro minutos depois, decidir o jogo, num golpe de cabeça que colocou a bola junto ao poste. "Quando um jogador entra em campo e o resultado está indefinido, o propósito passa sempre por resolver e ajudar a equipa a vencer", assinalou, no final.

O dianteiro vimaranense não escondeu a "natural felicidade por marcar e contribuir para um triunfo muito importante do Vitória" e manifestou mesmo o desejo de "viver mais momentos como este".

Bruno Duarte realçou que o sucesso ontem alcançado em Portimão "foi fruto do empenho e do espírito de luta de toda a equipa, que batalhou muito e acabou por ver premiada essa atitude".

Os três pontos conquistados no Algarve alimentam as esperanças do V. Guimarães na luta pelo apuramento para a Taça UEFA. "Esse objetivo ainda é possível e nós acreditamos que poderemos alcançá-lo", assegura Bruno Duarte.

O avançado promete que o V. Guimarães "lutará até ao último jogo pelos pontos que possam dar esse apuramento, a começar já pelo próximo jogo, diante do Gil Vicente", no qual os vimaranenses procurarão somar o terceiro triunfo consecutivo, repetindo ciclos já registados por duas vezes ao longo da temporada.