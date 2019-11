Bruno Duarte ganhou o lugar

Depois de alguma rotatividade na posição de ponta-de-lança, Ivo Vieira encontrou em Bruno Duarte o dono do lugar, uma vez que o brasileiro foi titular nos últimos cinco jogos, e em três dos quais fez mesmo os 90 minutos. Mesmo na derrota no dérbi com o Sp. Braga, o avançado não foi substituído e tem brilhado de forma vincada, como foi o caso do recente jogo europeu frente ao Arsenal. Contratado ao FC Lviv já em cima do início do campeonato, Bruno conta com quatro golos num total de 13 jogos com a camisola vimaranense envergada.





Entretanto, a paragem competitiva será aproveitada para a recuperação de Falaye Sacko, que até está na seleção do Mali, mas com relatório médico da parte do Vitória. O lateral-direito está fora de competição desde meados do mês passado. A equipa só volta a jogar dia 28, com o Standard Liège, em mais um duelo da fase de grupos da Liga Europa.