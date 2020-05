Bruno Duarte: «Jogar contra o Sporting é sempre difícil, mas temos de impor o nosso jogo»

A uma semana do regresso à competição e já com o jogo frente ao Sporting em vista, Bruno Duarte já fez uma espécie de antevisão ao embate com os leões. O avançado do V. Guimarães sabe que, pela frente, estará uma equipa diferente da que se apresentava antes da paragem, uma vez que, na sua ótica, Rúben Amorim já teve mais tempo para implementar as suas ideias, mas tem a receita para que a formação vitoriana seja bem sucedida.





"Vai ser um jogo muito difícil. Jogar contra o Sporting é sempre difícil. Sem os adeptos também é um factor que complica, mas o staff técnico está a fazer um grande trabalho. Ainda na semana que antecedia o jogo não sabíamos se haveria jogo ou não, mas já estávamos a estudar o adversário e tínhamos ideia do que encontraríamos pela frente. Esta paragem deu tempo ao novo treinador do Sporting para conhecer melhor os jogadores dele e para fazer uma equipa que tivesse a cara dele. Mas teremos de impor o nosso ritmo, o nosso jogo, para que a vitória seja natural. Embora seja um jogo difícil e complicado", apontou o dianteiro, que espera repetir a proeza de marcar a um grande, depois de ter faturado frente ao FC Porto."Claro, é sempre bom marcar em jogos como esse. É bom marcar em todos os jogos, mas jogos como esses são interessantes. Temos que estar motivado em todos, seja contra equipas de mais expressão ou não. O objetivo maior é marcar para vencer", garantiu.Depois de uma longa paragem nos campeonatos, Bruno Duarte aguarda também com expectativa o momento de poder voltar a pisar o relvado."Estou muito ansioso pelo regresso do campeonato, é algo que nos deixa muito motivados. Mesmo com as portas fechadas, é um campeonato, é o objetivo que está à frente. É motivante. É claro que nós todos estamos ansiosos. Quanto à capacidade física, acredito que o preparador está a fazer o melhor trabalho para evoluirmos e com o regresso aos jogos vai ser natural que se retome a melhor condição", sublinhou.