Bruno Duarte: «Jogar sem adeptos vai ser muito diferente»

O campeonato está prestes a regressar ao ativo, mas tudo será diferente daqui para a frente. Os estádios que, anteriormente, eram palco de uma grande festa, irão estar agora votados ao silêncio nas bancadas, em virtude da pandemia de Covid-19.





Um cenário que entristece Bruno Duarte, avançado do V. Guimarães, que garante que vai sentir falta do apoio dos vitorianos. "Esta situação não vai ser encarada de forma natural porque é tudo diferente. Ainda para mais nós que temos adeptos sempre em massa e jogamos sempre com estádio cheio. Vai ser muito diferente. Nós tentámo-nos preparar para isso tanto psicologicamente, como fisicamente para jogar porque o campeonato está a valer e temos que dar o nosso melhor", apontou o dianteiro, que confidenciou que a paragem chegou em má altura."Eu acredito que essa paragem tenha sido ruim, pela sequência de vitórias que tínhamos, uma sequência boa. Estávamos em crescendo. Talvez a paragem tenha sido ruim. Mas temos que passar por cima disso e seguir em frente com o objetivo, olhando para a frente com vontade de alcançar mais. O campeonato não está terminado, há 10 jornadas e vamos tentar vencer todos os jogos. Não é possível vencer todos, mas temos que ter o objetivo traçado de pontuar em cada um deles", garantiu.Agora, cerca de dois meses e meio depois, Bruno Duarte está ansioso pelo regresso, mas teme também que o pouco tempo de preparação possa vir a condicionar o desenrolar da reta final da temporada."Existe um receio de lesões porque é pouco tempo para trabalhar o regresso. Já existe também uma consciencialização de que vão acontecer casos de lesões, mas esperamos que não e que todos possam terminar a época bem. Mas é um risco existente que não podemos descartar", referiu.