Bruno Duarte: «Não basta jogar bem, temos de vencer»

"Dar o melhor para vencer o Arsenal": é esta a máxima para os jogadores do V. Guimarães. As palavras são de Bruno Duarte que, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã da 4.ª jornada do Grupo F da Liga Europa (15h50), não escondeu a ambição da equipa."Não é só amanhã, todos os jogos são encarados desta forma. Queremos entrar sempre com o pensamento de vencer. É esse o objetivo da equipa, da equipa técnica. Vamos dar o nosso melhor para vencer o Arsenal"."O nosso adversário é uma equipa muito bem equilibrada, uma equipa grande. Temos de tomar todos os cuidados possíveis para não sofrer golos e estarmos preparados para marcar golos.""A sensação foi amarga. Nos lances de bola parada no final do jogo foi muito doloroso sofrer aqueles golos. O trabalho está a ser muito bem feito, mas não basta jogar bem, temos de vencer. Jogando bem, vamos procurar sempre a vitória."