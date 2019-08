Bruno Duarte reforça V. Guimarães

Poucas horas depois de oficializar a contratação de Poha, o V. Guimarães anunciou o segundo reforço desta quinta-feira: Bruno Duarte.





O avançado, de 23 anos, chega proveniente do Lviv, da Ucrânia, num negócio que permitiu à formação vitoriana adquirir 75 por cento do passe do jogador por cerca de 600 mil euros. O dianteiro assinou por quatro épocas, com mais uma de opção.Na última temporada, Bruno Duarte anotou nove golos ao cabo de 28 partidas pelo Lviv.