Bruno Duarte: «Selar apuramento com o nosso público»

O avançado Bruno Duarte só integrou o plantel vitoriano há cerca de uma semana, mas já mereceu a confiança do treinador Ivo Vieira. Estreia a titular na Roménia com o brasileiro a desempenhar funções na posição habitualmente ocupada por Guedes."Estou muito feliz pela minha estreia pelo Vitória e pelos meus companheiros em função do resultado que conquistámos", começou por referir o reforço dos minhotos, sem esconder a capacidade de sofrimento que o seu coletivo apresentou para suster o ímpeto do Steaua Bucareste na fase inicial : "Foi um jogo muito difícil e duro, mas sabíamos que seria complicado e ainda está tudo em aberto."Suspiro de alívio que Bruno Duarte espera confirmar no final da segunda mão do playoff, até pela esperança de tirar dividendos do apoio anímico que toda a equipa vai ter na partida a disputar dentro de uma semana em Guimarães."Este é um resultado perigoso, mas estamos preparados e muito tranquilos, pelo que vamos continuar a trabalhar, para, com o apoio do nosso público e em nossa casa, conseguirmos selar a qualificação para a fase de grupos", comentou o avançado, que abordou com naturalidade os problemas que o jogo na Roménia propiciou: "Uma vez que o Steaua Bucareste estava a jogar em casa, a pressão nesta partida foi natural e esperada, mas suportámos bem essa iniciativa. Não só porque nunca nos desequilibrámos defensivamente, mas porque também procurámos sempre jogar com a bola controlada e também criámos vária situações para fazer golo. Desenrolar mais do que suficiente para reforçarmos a confiança, porque queremos alcançar o apuramento em nossa casa."