Bruno Duarte: «Sinto-me realizado nesta primeira época em Portugal»

A viver a primeira aventura em Portugal, Bruno Duarte não poderia estar mais satisfeito com o decorrer da temporada. O avançado brasileiro vivia uma grande fase antes da paragem das competições e espera poder vir a dar continuidade ao bom momento já no regresso, dando mais cor aos números pessoais.





"Quanto mais almejarmos mais, mais estaremos perto do sucesso. É claro que não são muitos golos mas acho que foram alguns golos que ajudaram a equipa a vencer. Trabalhamos para podermos, jogo a jogo, fazer golos e assistências. E principalmente sair vitoriosos. Como é a primeira época em Portugal, sinto-me realizado e sinto-me motivado para que no decorrer da época e no final esteja ainda com mais golos", garantiu, assumindo uma grande vontade de não voltar a ter problemas físicos."As lesões para os atletas são um pouco complicadas. Deixam-nos vulneráveis, tiram confiança e perdemos algum ritmo. Mas estou a trabalhar firme para que essas lesões não voltem a aparecer e é isso. Tenho que olhar para a frente e procurar sempre evoluir. Senti que, desde a chegada até hoje, existiu uma evolução grande. Isso agradeço aos companheiros, à equipa técnica, ao míster e ao Vitória. Estou a crescer muito e espero crescer muito mais", referiu.