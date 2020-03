Bruno Duarte surpreendido em dia de aniversário

Bruno Duarte completou esta terça-feira o 24.º aniversário e, ainda que à distância, a data não passou em claro ao clube. O Vitória começou por parabenizar o jogador nas suas mais diversas plataformas digitais, convidando-o depois a contar, em vídeo, como têm sido os seus dias agora que não pode sair de casa.





"A primeira coisa que faço quando acordo é ir à balança. Depois tomo o pequeno-almoço, que é sempre o mesmo: duas fatias de pão integral, iogurte com chia, chã verde e uma peça de fruta. Depois troco de roupa e aguardo pela videoconferência com os nossos amigos Brito e Miguel Romão para poder fazer os treinos diários que o Vitória nos passa. Temos de manter a forma para que quando isto acabar estarmos preparados para jogar. Segue-se um banho e está na hora de pegar a refeição que o clube mandar todos os dias", foi explicando Bruno Duarte, numa série de instastories publicados na página de Instagram do Vitória.Foi então que a surpresa aconteceu. Quando desceu à porta do seu prédio para ir buscar a habitual refeição enviada pelo clube, o avançado deparou-se com mais qualquer coisa... Nada mais nada menos que um bolo de aniversário e uma moldura a ilustrar um dos melhores golos que Bruno Duarte marcou pelo Vitória, mais concretamente ao Arsenal, no D. Afonso Henriques. "Fico muito feliz pela prenda. Obrigado ao Vitória e a todos os adeptos que me têm enviado mensagens de parabéns", terminou Bruno Duarte, visivelmente feliz com a surpresa.