Bruno Duarte voou para o Brasil: «O mais importante era estar junto da família»

No passado dia 29 de março, Bruno Duarte viajou para o Brasil, mais concretamente para São Paulo, para se juntar à sua família mais próxima. A decisão, muito ponderada, teve o aval do clube e, do outro lado do Atlântico via videoconfeência, contou aos jornalistas portugueses como tudo se processou.





"O Vitória tinha deixado ao meu critério se ficava em Portugal ou se vinha para o Brasil. Aguentei duas semanas, talvez mais, mas chegou um momento em que era mais importante ficar junto da minha família mais próxima. Tomei todos os cuidados possíveis na viagem, tudo para não trazer qualquer risco para eles. E agora estou aqui, como estava aí, de quarentena, a fazer os treinos diários que o clube manda. Ainda estou como o fuso horário daí, deito-me cedo, acordo mais cedo. A vida segue normal", explicou o ponta-de-lança, que partiu sem saber quando poderá regressar."Ainda não faço ideia quando vou poder voltar. Há muita indecisão. Vim para cá e, pelo andar da carruagem, essa paragem do campeonato ainda se vai estender, não está para breve a retoma. O momento é de esperar. Quem puder fazê-lo junto das suas famílias, melhor. Esperar, tomar cuidados, para que em breve tudo possa voltar à normalidade", apelou Bruno Duarte.Sobre a realidade que encontrou no Brasil, o camisola 96 dos minhotos admite que se surpreendeu pela positiva. "Quando estava aí tinha o pensamento que aqui estariam mais relaxados, mas quando cheguei percebi que já havia um certo receio, algum medo na população. No voo onde vim não podiam vir estrangeiros, só brasileiros, e isso trouxe-me algum conforto, alguma tranquilidade. As pessoas estão a levar a sério. Quando cheguei aqui todas as lojas e mercados já estavam fechados, havia muito pouca gente na rua. As medidas estão a ser tomadas como aí em Portugal", anotou.Jair Bolsonaro e as suas contradições também foram assunto na videoconferência com Bruno Duarte, com o jogador a esperar que o presidente brasileiro tenha alguma dose de certeza nas muitas coisas que tem dito ultimamente. "Discurso dele é impactante, deixa medo na população. Quero acreditar que ele deve estar a ser bem assessorado para falar isso, tem de ter algum tipo de certeza. Os casos de mortes no Brasil estão a baixar nos últimos dias, isso é bom, que continue assim. Acho que tem de ser analisado com calma. Não podemos dizer que a economia é mais importante do que a saúde, mas também não se pode andar por aí a dizer às pessoas para se apavorarem. Aqui o nível de pobreza é muito grande, a população é muita e é muito difícil para todos. Tem que haver união do povo e todos ter consciência e cuidado para que o vírus não se espalhe mais", finalizou Bruno Duarte.