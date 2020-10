Bruno Lage não vai ser treinador do V. Guimarães

O V. Guimarães está no mercado à procura de substituto para Tiago Mendes mas Record está em condições de avançar que Bruno Lage não será o eleito.





Pouco mais de dois meses depois de ter sido oficializado, Tiago Mendes deixou o comando técnico do V.Guimarães. O treinador informou a SAD na manhã de ontem da sua vontade de saltar fora do projeto iniciado em julho, apanhando os responsáveis completamente desprevenidos, apesar de alguma tensão interna que existia desde o fecho do mercado de transferências.Na base da decisão do treinador esteve a abordagem aos derradeiros dias de mercado aberto, onde a gota de água terá sido a não contratação de Adrien Silva, um alvo que o treinador considerava determinante para o eventual sucesso ao longo da época, mas que acabou por rumar à Sampdoria, que lhe ofereceu um salário a rondar os 2 milhões de euros... Também Fábio Cardoso interessava ao técnico e também esse desejo não foi concretizado pela SAD. Dois golpes que levaram Tiago a tomar uma atitude, entendendo que não lhe foram dadas condições suficientes para triunfar neste primeiro projeto mais a sério na sua carreira. "A posição manifestada quebra um trabalho de largos meses entre a estrutura do futebol e o treinador escolhido pela administração para a construção e preparação de um plantel que permitisse concretizar a política desportiva do Vitória e alcançar os objetivos traçados", escreveu a SAD num comunicado divulgado no fim da noite de ontem.