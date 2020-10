Bruno Varela admitiu ansiedade

O Vitória festejou pela primeira vez esta época um triunfo, depois da derrota com o Belenenses SAD e do empate frente ao Rio Ave. “Estávamos ansiosos. Este é um clube que vive de vitórias, era importante este jogo. Tínhamos vindo de um primeiro jogo que não foi do nível que já apresentámos, no Rio Ave o jogo foi muito melhor mas faltou o golo. Hoje [ontem] não foi tão bom mas há que realçar a vitória”, assumiu o guarda-redes Bruno Varela, uma das figuras do desafio.

“A defesa começa no ataque e o ataque começa na defesa. É um jogo de todos. É mérito de todos”, sintetizou.