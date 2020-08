Bruno Varela feliz no V. Guimarães: «Por mais mercado que houvesse, esta era a melhor opção»

Bruno Varela é o mais recente guardião do Castelo e, na hora de se apresentar, não escondeu o entusiasmo por esta nova etapa na sua carreira. Em declarações aos meios do clube, o guarda-redes frisou a grandeza do Vitória e explicou o porquê de ter escolhido dar este passo.





"Primeiro, porque estamos a falar de um clube grande. O Vitória é um clube com uma estrutura muito grande e uma massa associativa muito exigente, e que tem objetivos. Sempre apreciei muito o Vitória, não só o clube, mas também os adeptos, a maneira como vivem o jogo, como vivem a equipa. Por mais mercado que houvesse, esta era a melhor opção. Agora resta treinar bem e batalhar para merecer a confiança do treinador", explicou o ex-Benfica, que quer conquistar coisas grandes em Guimarães: "A partir do momento em que assino com o Vitória, assumo o compromisso de que vou trabalhar muito para que possa deixar o meu nome escrito na história do Vitória. Acredito que todos os jogadores que se vinculam ao Vitória têm esse objetivo, e é importante termos esse pensamento."Bruno Varela vinculou-se aos minhotos por quatro épocas, ou seja, até junho de 2024 e já se estreou às ordens de Tiago Mendes na manhã desta quarta-feira. "Na primeira sessão, há sempre aquele entusiasmo, deu para conhecer os colegas novos, alguns já conhecia, mas houve uma maior envolvência com os guarda-redes, pois estive a trabalhar com eles. Também conheci todo o staff e as pessoas envolvidas aqui no clube, então foi positivo", referiu.