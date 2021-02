Bruno Varela, Jorge Fernandes e Pepelu chamados para jogo com Benfica

O guarda-redes Bruno Varela, o defesa Jorge Fernandes e o médio Pepelu integram a lista de convocados esta quinta-feira divulgada pelo Vitória de Guimarães para a visita ao Benfica, referente à 17.ª jornada da Liga NOS.

O guardião português, de 26 anos, e o médio espanhol, de 22, recuperaram da infeção pelo novo coronavírus e voltam às opções do treinador João Henriques após terem falhado a receção ao Marítimo (triunfo por 1-0), enquanto o central, de 23, pode também voltar aos relvados, após ter cumprido castigo no embate com os madeirenses, por ter acumulado cinco cartões amarelos na Liga.

Entre os 24 elementos chamados pelo treinador João Henriques para o estágio em Rio Maior, que antecede o duelo com as águias e o encontro de segunda-feira com o Belenenses SAD, para a 18.ª ronda, em Oeiras, contam-se mais duas novidades: o médio Tomás Handel, recrutado à equipa B, pela qual cumpriu 12 jogos no Campeonato de Portugal, e o avançado Lyle Foster.

Em sentido inverso, o guarda-redes Nicolas Tié, bem como o médio Janvier, utilizado frente ao Marítimo, e o avançado Bruno Duarte deixaram a convocatória, sem o Vitória de Guimarães especificar as razões no sítio oficial.

O encontro entre o Vitória de Guimarães, sexto classificado da Liga NOS, com 29 pontos, e o Benfica, quarto, com 33, está agendado para as 19:00 de sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

A lista de 24 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

- Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman, André Amaro e Gideon Mensah.

- Médios: Wakaso, Pepelu, Tomás Handel, Miguel Luís, André André, André Almeida e Luís Esteves.

- Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster, Noah Holm e Óscar Estupiñán.