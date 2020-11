Bruno Varela: «Temos uma estratégia montada para tentar travar o Sporting»

O guarda-redes do Vitória de Guimarães Bruno Varela afirmou esta quinta-feira que os minhotos querem "travar" o Sporting, líder da Liga NOS, tendo uma "estratégia montada" para o conseguir no sábado, em jogo da sétima jornada.

Na época de regresso a Portugal, após época e meia nos holandeses do Ajax, o guardião, de 26 anos, realçou que o Vitória, a formação com menos golos sofridos no campeonato - três - vai lutar pelo triunfo diante da equipa que, após seis jornadas, lidera a prova, com 16 pontos, e apresenta o melhor ataque, a par de Benfica e de FC Porto - 15 golos.

"Temos uma estratégia montada para tentar travar o Sporting, que tem sido a melhor equipa do campeonato até agora. Está em primeiro e é o líder (...). Vamos entrar para ganhar, não só por jogarmos em casa, mas porque o Vitória entra sempre para ganhar em todos os jogos", referiu, em declarações aos meios do clube, antes do jogo marcado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Bruno Varela realçou que a estratégia do Vitória, sexto classificado, com 10 pontos, pretende "contrariar o ataque" leonino, mantendo a "baliza a zero", e "fazer mossa na defesa", com a "qualidade" dos elementos mais avançados a "decidir".

Convicto de que os homens de Guimarães têm sido "competentes" na defesa, face à "coesão" e à "entreajuda" até agora demonstradas, o guarda-redes formado no Benfica, que, além das 'águias', representou Valladolid, de Espanha, e Vitória de Setúbal, admitiu também estar "mais maduro".

"Quero ser mais um a ajudar, a cumprir os objetivos que o Vitória tem para esta época. Vou tentar deixar a minha marca, juntamente com os meus colegas. É um orgulho ser um 'conquistador'", sublinhou.

Bruno Varela confessou ainda sentir "pena" por não contar com os adeptos no Estádio D. Afonso Henriques, algo por que "qualquer jogador anseia quando chega ao Vitória", mas impossível no momento, face à pandemia de covid-19. "Queremos tê-los cá o mais rapidamente possível, mas até lá temos de nos adaptar a esta situação", disse.