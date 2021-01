Câmara de Guimarães deve apoiar mini-estádio do Vitória com 270 mil euros

A Câmara Municipal de Guimarães vai discutir e votar um subsídio de 270 mil euros ao Vitória de Guimarães para a edificação de um mini-estádio, informou esta quinta-feira um documento da autarquia.

O executivo municipal vimaranense vai decidir a atribuição do apoio na segunda-feira, em reunião quinzenal, estando previsto que a verba seja entregue em três tranches anuais de 90 mil euros, de 2021 até 2023.

O vice-presidente vitoriano Pedro Vinagreiro adiantou à Lusa, em outubro último, que o clube deseja transformar o campo número 5 da academia num mini-estádio de 2.500 lugares, numa intervenção que prevê a colocação de cadeiras e de coberturas nas duas bancadas existentes, o aumento do número de balneários para seis e a criação de uma área administrativa para o futebol de formação.

O dirigente também referiu que a infraestrutura vai acolher as equipas B, atualmente na série B do Campeonato de Portugal, e sub-23 do Vitória de Guimarães, com a obra a poder começar no primeiro semestre deste ano.

O subsídio ao Vitória de Guimarães enquadra-se nos apoios da autarquia vimaranense aos vários clubes desportivos do concelho para instalação de relvados sintéticos e construção de balneários, cuja verba para 2021 totaliza os 651.500 euros.