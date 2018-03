Continuar a ler

"Acho lamentável a questão do boletim interparoquial. Ao futebol o que é do futebol, à religião o que é da religião. Devemos 'separar as águas'. A Igreja [Católica], ou uma pessoa relacionada com a Igreja pode ser apoiante de quem quiser como cidadão, mas dever-se-ia manter à margem do processo eleitoral", disse, à margem da inauguração da sua sede de campanha, na rua Paio Galvão, junto ao Toural, em Guimarães.A crítica do candidato do movimento 'Novo Vitória' (lista A) surgiu após uma outra que já fizera ao apoio declarado a Júlio Mendes por alguns políticos vimaranenses, inclusive o vereador municipal responsável pelo desporto, Ricardo Costa, realçando que, "pelo lugar que ocupam perante a sociedade vimaranense", deveriam "ter mais cuidado e mais respeito" pelo clube e os seus associados.O candidato, que até agora prometeu, em caso de eleição, a colocação do emblema a lutar, no futebol, pelo acesso à Liga dos Campeões no final do primeiro mandato, a criação de uma nave para as modalidades e de camarotes na Bancada Nascente do Estádio D. Afonso Henriques, disse que, por "uma questão estratégica", vai anunciar mais propostas quando as eleições estiverem mais próximas.Sobre a contratação do treinador José Peseiro - estreia-se hoje no banco vitoriano, na receção ao Belenenses, às 20h15, para a 25.ª jornada da Liga NOS -, o candidato disse nada ter contra o técnico enquanto "pessoa" e "treinador", mas sim contra a justificação de Júlio Mendes - tem mandato na SAD até 2019 - para a assinatura de um contrato de época e meia.