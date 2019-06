Candidaturas às eleições do Vitória de Guimarães validadas

As três candidaturas às eleições para os órgãos sociais do Vitória de Guimarães foram esta terça-feira validadas pelo ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral, Isidro Lobo, informou o clube em comunicado.Entregues na quarta-feira, as listas encabeçadas por António Miguel Cardoso, Miguel Pinto Lisboa e Daniel Rodrigues receberam luz verde para concorrerem ao ato eleitoral de 20 de julho, após cada uma ter reunido mais de 300 assinaturas de sócios efetivos, o número mínimo requerido pelos estatutos do Vitória, cuja equipa principal de futebol está integrada na Liga NOS.A ordem de votação foi também divulgada, com António Miguel Cardoso a encabeçar a lista A, após ter recolhido 579 assinaturas válidas, Miguel Pinto Lisboa a liderar a B (779 assinaturas) e Daniel Rodrigues a C (1.221).O Vitória de Guimarães vai ter, pela segunda vez na história, eleições com mais de dois candidatos, após Emílio Macedo da Silva ter derrotado, em 2007, Manuel Rodrigues e André Pereira, agora um dos candidatos à vice-presidência, na lista de António Miguel Cardoso.O ato eleitoral vai decorrer após a direção liderada por Júlio Mendes, presidente do clube desde 2012, ter anunciado a demissão no passado dia 27 de maio.