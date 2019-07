Carlos Freitas é a aposta de Miguel Pinto Lisboa para o futebol profissional

Se Miguel Pinto Lisboa vencer as eleições do V. Guimarães no próximo sábado, Carlos Freitas será o diretor-geral para o futebol profissional do clube, segundo avança esta terça-feira o site 'Guimarães Digital'. A informação deverá ser confirmada pelo candidato da lista B ainda hoje.





Carlos Freitas, antigo diretor do Sporting - com passagens por Sp. Braga, Panathinaikos e Metz -, deixou a Fiorentina há cerca de três semanas e aceitou, por isso, o convite que lhe foi endereçado por Miguel Pinto Lisboa para liderar o futebol vitoriano.