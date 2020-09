Carlos Freitas e a chegada de Quaresma: «É um dia especial para o Vitória»

A abrir a cerimónia de apresentação de Ricardo Quaresma como novo jogador do V. Guimarães, Carlos Freitas, diretor geral da SAD minhota, uma das pessoas com mais influência na contratação do avançado, explicou a importância da chegada de tal nome com um passado cheio de conquistas no futebol português e internacional.





Ao fim de mais de 20 ano de carreira, provavelmente esta será das apresentações mais especiais. Rapidamente vão perceber porquê. É um dia especial sobretudo para o Vitória, porque é um marco importante no conceito que aplicamos a partir do momento em que presidente Miguel Pinto Lisboa tomou posse. O facto de recebermos dentro de casa alguém que tem 24 títulos na sua carreira, 80 internacionalizações, um campeão europeu, vencedor da Liga dos Campeões, campeão nacional em países diferentes, Taça Intercontinental, Taça de Portugal além de galardões individuais, vem dimensionar a nossa marca, encorajar-nos em relação ao caminho que traçamos. Estamos seguros que o Ricardo será uma peça decisiva neste crescimento.Por outro lado, num ano em que a aposta na juventude é uma certeza ninguém melhor do que o Ricardo para personificar essa aposta. E porquê? Porque neste caso o cartão do cidadão é um detalhe, porque quem o conhece sabe que se vamos associar o Ricardo a alguns adejectivos terão a ver com a irreverência, arrojo, personalidade, atrevimento, factores tão associados às mais tenras idades. É tudo isso que o Ricardo vem aportar. Estou seguro que estes dois anos de contrato, com um de opção, serão importantes para as duas partes. A confiança é ilimitada. No meu caso pessoal, ter sido o primeiro director desportivo do Ricardo e estar ligado ao regresso dele a Portugal aos 36 anos é algo que me enche de orgulho. Faz-me lembrar os dois primeiros títulos colectiovos que ele teve. Fomos campeões e ganhamos uma Taça juntos, espero que isso seja prenúncio de mais títulos em conjunto e no mesmo balneário.