Carlos Freitas e o triunfo frente ao Eintracht: «Faz parte de um processo de crescimento»

Carlos Freitas, diretor desportivo do Vitória de Guimarães mostrou-se muito satisfeito pelodos vimaranenses na deslocação ao terreno do Eintracht Frankfurt."Foi uma vitória importante, até porque conseguida num estádio extremamente difícil, contra um adversário que, na época passada, embora estivesse um pouco diferente, atingiu uma fase adiantada da competição. Esta vitória faz parte de um processo de crescimento coletivo que o plantel tem encetado desde o início da época. Ficámos pelo caminho [na Liga Europa], mas este é um sinal de que o caminho escolhido pode ter sucesso."Este projeto [desportivo] tem menos de cinco meses, mas queremos mais. Quando iniciámos esta caminhada, não havia nenhum jogador que tivesse mais de 10 jogos europeus. Este foi o 12.º jogo europeu da época. Vai dar frutos para o futuro. O crescimento [do clube] implica estar de forma consistente nestas competições", concluiu.