Carlos Freitas: «Guimarães é como Florença, onde apenas a Fiorentina é apoiada»

Carlos Freitas sublinha a ligação especial dos adeptos do V.Guimarães ao clube, algo que o faz lembrar Florença e a Fiorentina, emblema italiano onde foi diretor desportivo nas duas últimas temporadas. O agora diretor-geral do Vitória explicou também ao site 'Firenzeviola.it' o que o fez voltar a Portugal.





"Depois de Itália, tive a oportunidade de continuar no estrangeiro, não escondo, mas, nesta fase da minha vida privada e profissional, queria voltar para Portugal. É um ambiente que eu conheço, mesmo que por cinco anos tenha estado longe de casa: tive que me reajustar um pouco rapidamente. O clube tem muita ambição, a cidade tem muito entusiasmo e o facto de as pessoas de Guimarães apoiarem apenas o Vitória e não outras equipas ajuda a cultivar esse espírito. Pode-se dizer que, com fé e devoção ao clube local, Guimarães é como Florença, onde apenas a Fiorentina é apoiada", afirmou em declarações àquele meio da imprensa italiana.