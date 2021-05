Caso Marega: V. Guimarães começa a cumprir castigo frente ao Famalicão

O V. Guimarães foi punido com a realização de três jogos à porta fechada e multa de 53.550 euros na sequência do caso Marega. O castigo vai começar a ser cumprido quinta-feira frente ao Famalicão.





"Considerando o antecedentemente exposto, cumpre informar de que o cumprimento da sanção de realização de três jogos à porta fechada terá lugar nos próximos três jogos que a Vitória Sport Clube - Futebol, SAD participe na condição de equipa visitada, designadamente, (1) o jogo a disputar com a Futebol Clube de Famalicão - Futebol, SAD a contar para a 32.' jornada Liga NOS; (2) o jogo a disputar com a Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, a contar para a 34.' jornada da Liga NOS; (3) o jogo seguinte que realize na condição de visitado e em que seja possível cumprir a referida sanção", pode ler-se em comunicado da Liga Portugal.Em causa está o comportamento do público no jogo entre o Vitória e o FC Porto, no Estádio D. Afonso Henriques, a 16 de fevereiro de 2020, com atitudes enquadradas como racismo para com Moussa Marega.