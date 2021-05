Caso Marega: V. Guimarães punido com mais um jogo à porta fechada

O caso Marega voltou a provocar danos em Guimarães, com o Vitória a ter sido punido com mais um jogo à porta fechada e mais 5 mil euros de multa. Em causa está a ausência de som das imagens de videovigilância cedidas a propósito do encontro entre o Vitória e o FC Porto, no Estádio D. Afonso Henriques, em fevereiro de 2020.





Recorde-se que o Vitória já tinha sido punido com três jogos à porta fechada e multa de 53.550 euros no início deste mês de maio, devido aos incidentes desse encontro. O emblema vimaranense, recorde-se, decidiu logo avançar com recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.No entanto, o Vitória já cumpriu um desses jogos à porta fechada diante do Famalicão, cumprirá outro na receção ao Benfica e o terceiro ficará para o início da próxima temporada. Na altura, o Conselho de Disciplina da FPF puniu o V. Guimarães pela "inoperância" face aos insultos dirigidos a Marega.(notícia atualizada às 23h51)