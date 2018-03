A onda de acusações que tem marcado a campanha para as eleições do Vitória ganhou novos contornos, depois de Armando Marques, vice-presidente da atual direção, ter revelado algumas publicações de Júlio Vieira de Castro, com críticas a Konan e Celis, e com um suposto apoio ao Sp. Braga num jogo contra um dos três grandes. Ontem, em entrevista à Rádio Fundação, o rosto do movimento Novo Vitória, não comentou as acusações, mas afirmou que foi a Lista B a começar a incendiar o clima.

"O extremar de posições não foi iniciado por nós, mas chegou a um momento em que tivemos de dizer basta. Não posso permitir que fiquem três horas a atacar-me pessoalmente e a atacar pessoas da minha equipa. Nas nossas primeiras intervenções falámos sempre do nosso projeto. Agora, não podemos tolerar que sejamos alvos de ataques e depois ficarmos calados. Eles que divulguem as suas ideias, que nós divulgamos as nossas", frisou Júlio Vieira de Castro, que voltou a criticar o distanciamento de Júlio Mendes para com os associados: "É uma pessoa muito distanciada dos sócios, que não sabe ouvir os sócios ou não quer ouvir os sócios. Tem faltado vitorianismo. Há um certo desprezo pelo papel dos sócios. Isso connosco não vai acontecer."

Sobre o investidor Mário Ferreira, o candidato pela Lista A garantiu que não é ajuda que lhe vai pedir. "Será nosso parceiro na gestão do Vitória. Não lhe queremos pedir nada, queremos que colabore connosco. Ele sim, foi e é o verdadeiro salvador do Vitória", vincou.

Autor: José Miguel Machado