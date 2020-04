Celis é dossiê para venda ou nova cedência

A cumprir a segunda temporada de empréstimo ao Cólon, da Argentina, Celis - com mais uma época de contrato com os conquistadores - não entra no projeto da SAD de Miguel Pinto Lisboa para 2020/21.





A ideia da administração passará por uma venda ou novo empréstimo com os salários a serem pagos na totalidade pelo clube a quem o médio for eventualmente cedido. O colombiano é, pois, um dos dossiês a ser resolvidos pela sociedade desportiva tendo em vista a política de redução de salários prevista para a próxima época.