Celis rescinde contrato com o V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou esta sexta-feira no site oficial a rescisão de contrato de Celis com o clube. O médio colombiano deixa os minhotos, ao fim de quatro temporadas, e vai agora representar o Tolima.





"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Celis com vista à rescisão do seu contrato. O médio, que chegou ao emblema vitoriano em 2016/17, vai representar o Tolima, da Colômbia. Ao Celis, o Vitória SC deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais neste novo desafio da sua carreira", pode ler-se no site dos vimaranenses.