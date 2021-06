Centenas de pessoas no adeus a Neno

Várias centenas de pessoas já passaram pelo Estádio D. Afonso Henriques para prestar a última homenagem a Neno, que morreu quinta-feira aos 59 anos.





Permanece uma fila interminável de adeptos nas imediações do estádio à espera de entrar, tendo em conta as medidas de restrição impostas pela pandemia.São várias as individualidades presentes no velório ligadas ao futebol que chegaram a conviver no mesmo balneário com Neno, no V. Guimarães, Benfica e Seleção Nacional. Valdo, Shéu, Oceano, Vítor Paneira e Jorge Andrade foram algumas das pessoas presentes. Sílvio Cervan também também prestou homenagem ao antigo guarda-redes. De registar também a presença de Paulo Futre, Manuel Cajuda, Cafu, Vítor Campelos, Hélder Postiga, Pedro Proença e Tiago Targino.Vítor Paneira deixou umas breves palavras, por ter sido o jogador que mais tempo conviveu com Neno enquanto jogador. "Perdi um amigo", sublinhou.O corpo de Neno estará em câmara ardente até às 16h45, altura em que seguirá para a à Igreja de S. Francisco.