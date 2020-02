Claque do V. Guimarães: «Seremos preto e branco, sempre! Nunca seremos Marega e Conceição»

A claque do V. Guimarães, White Angels, recorreu este domingo às redes sociais para reagir aos insultos dirigidos a Marega durante o V. Guimarães-FC Porto.





"Esta foi feita, como sempre, por brancos e pretos. Foi feita com o amor que temos pelo nosso Vitória. Um amor "racista" pois só aceitamos ser branco e preto. Venham de lá as multas e as interdições. Venham lá fazer de nós exemplo... único. Castiguem quem ousa não ser seguidor do "estarolismo-mor". Arranjem de tudo como é costume: desde insultamos a própria cidade, até ao facto de sermos insultados por um preto, mas o racismo só existir quando nós o insultamos... Nada nos afecta, nem nunca afetará. Estaremos sempre junto do clube do nosso coração, por muito que andem aí "experiências racistas" para nos afastar. Parabéns à máquina de comunicação social que hoje só viu "racismo" contra um jogador e não viu o "racismo" desse mesmo jogador. Ao jogador racista e seu treinador: obrigado por demonstrarem com a vossa atitude e palavras, o facto de sempre defendermos que no Vitória não devemos seguir idolos a não ser os seus próprios adeptos e o símbolo. Para a vida levamos a consciência tranquila de sermos hoje, o que fomos ontem e seremos amanhã. O mesmo não podem dizer vocês os dois. Seremos preto e branco, sempre! Nunca seremos Marega e Conceição", pode ler-se na mensagem que publicaram no Facebook.