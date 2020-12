Claque do V. Guimarães surpreende jogadores

Os convocados de João Henriques para a receção ao FC Porto, desta terça-feira, às 21 horas, foram surpreendidos por dezenas de adeptos.





No trajeto do Estádio D. Afonso Henriques para a unidade hoteleira onde pernoitaram, o autocarro passou pelo centro histórico da Cidade Berço, concretamente pelo emblemático Largo do Toural, onde dezenas de elementos da claque White Angels aguardavam a sua chegada. Com tochas, foguetes e cânticos de apoio, mostraram aos jogadores o seu apoio para o embate com o FC Porto, que pode deixar os vimaranenses em igualdade pontual com os dragões em caso de triunfo.