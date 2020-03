Clube disponível para ajudar sócios com mais de 70 anos

De forma a proteger os vitorianos, o Vitória deu início a um plano de ação com o objetivo de apoiar os sócios com mais de 70 anos de idade, sobretudo na distribuição de bens de primeira necessidade.





Os associados mais vulneráveis à pandemia da Covid-19 que necessitem de bens essenciais ou artigos de farmácia poderão, a partir desta terça-feira, usufruir do serviço de entrega em casa. Isto com a garantia da parte do clube de que todos os procedimentos de segurança recomendados pela Direção-Geral de Saúde na implementação deste serviço de apoio serão cumpridos.Elementos do Vitória já estão a contactar todos os associados deste grupo de risco, de forma a aferir as necessidades e dar conta de todos os procedimentos.