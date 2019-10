Colocados à venda mais bilhetes para Londres

O V. Guimarães colocou ontem à venda uma nova remessa de bilhetes para o jogo com os ingleses do Arsenal, relativo à 3ª jornada da fase de grupos da Liga Europa que se vai realizar no Estádio Emirates, em Londres, no dia 24 deste mês.

Os ingressos, que têm um custo de 17,5 euros cada, podem ser adquiridos nos serviços de atendimento ao associado localizados no recinto dos minhotos.

De referir que o primeiro lote de bilhetes (1.500) que os vitorianos colocaram à venda para o desafio frente ao Arsenal esgotou rapidamente e a oferta não foi suficiente para esmorecer o interesse que o encontro está a suscitar entre os adeptos minhotos. Motivo que levou a SAD a entrar em contacto com os homólogos ingleses no sentido de negociar a venda de mais algumas centenas de ingressos.