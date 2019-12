Comité Disciplinar, de Ética e Controlo da UEFA multa V. Guimarães em 20.000 euros

A UEFA aplicou uma multa no valor de 20.000 euros ao Vitória de Guimarães por atraso no início do jogo da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, realizado a 28 de novembro.





Ainda relativo ao encontro entre os vimaranenses e a formação belga, que terminou empatado (1-1), também o treinador Ivo Vieira recebeu uma sanção de um jogo de suspensão por culpa do atraso da equipa.De referir ainda que o treinador-adjunto do V. Guimarães, Jorge Teixeira, foi suspenso por uma partida por culpa de vários protestos às decisões do árbitro ucraniano Serhiy Boyko durante o encontro.