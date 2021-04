Confiança cresceu em Guimarães: dos fantasmas exorcizados à "pressão boa" de lutar pela Europa

Ao segundo jogo no comando técnico, Bino Maçães conseguiu vencer (1-0, sobre o Santa Clara na última jornada) e pôr fim a uma série negativa de derrotas consecutivas.





"É o processo de crescimento que tínhamos frisado e é natural que uma vitória exorciza alguns fantasmas do passado e é algo importante para a confiança dos jogadores para os jogos que faltam. Vejo a equipa a crescer e a fazer as coisas bem. Há retificações a fazer, mas há um reforço da confiança da equipa", apontou Bino MaçãesCerto é que o Vitória está no 6.º lugar, o último de acesso às pré-eliminatórias da UEFA Conference League. Está mais perto de ser alcançado por Santa Clara e Moreirense do que de apanhar o P. Ferreira. Mas é para o 5.º lugar que olham os conquistadores."O foco fundamental é olhar para a frente, encurtar distâncias para cima e o rendimento dirá se se nos aproxima do Paços ou não. Isso será a consequência dos nossos jogos. Mas o foco no primeiro momento era esse, libertarem-se. Esta instabilidade de maus resultados leva a um negativismo por parte dos jogadores, agora é muito importante saber que estamos a lutar pela Europa, é uma pressão muito boa de se ter e de se viver. Não é lutar pela permanência...", sublinhou Bino Maçães.O encontro com o FC Porto está agendado para amanhã à noite, às 21 horas, no Estádio do Dragão.