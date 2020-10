Conselho Vitoriano elogia decisão da direção de Miguel Pinto Lisboa

O Conselho Vitoriano, órgão consultivo do V. Guimarães, elogiou a decisão da direção de Miguel Pinto Lisboa, que na semana passada formalizou a intenção de passar a deter a maioria do capital social da Vitória Sport Club – Futebol, SAD.





Num comunicado emitido esta manhã, o Conselho Vitoriano expressa "a sua congratulação com esta decisão, que vem ao encontro do que tem sido publicamente expresso como vontade dos sócios do Vitória e à qual a Direcção soube assim oportunamente responder e concretizar".Na mesma nota, o Conselho Vitoriano argumenta estar "ciente que com esta aquisição o clube se tornará mais forte e unido para poder responder mais eficazmente aos desafios que se aproximam, de forma a obter mais e melhores êxitos, conforme legitimamente anseiam os associados vitorianos".O V. Guimarães revelou, na semana passada, que o clube vai comprar as ações detidas por Mário Ferreira, passando assim a deter a maioria da SAD. O empresário radicado na África do Sul detém 56,4 por cento da SAD e o clube vai gastar 6,5 milhões de euros para adquirir a sua participação.