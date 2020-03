Coronavírus: alguns jogadores do V. Guimarães foram autorizados a deixar Porugal

A SAD do Vitória autorizou alguns jogadores dos seus plantéis profissionais a regressarem aos seus países de origem, com o objetivo de os proteger emocionalmente, uma vez que se encontravam sozinhos em Guimarães. Entre os elementos do plantel principal, Ola John, que seguiu para a Holanda, é o único caso conhecido, ainda que possam existir outros elementos que também deixaram Guimarães nos últimos dias, devidamente autorizados pela SAD. Dragisa Gudelj, da equipa B, seguiu no mesmo voo que o holandês, mas terá como destino final a Sérvia.





Como, por enquanto, a hipótese de regressar aos treinos não está ainda próxima no horizonte, os responsáveis minhotos acharam por bem colocar os atletas em condições mais favoráveis. A medida incluiu também jogadores portugueses, desde que não tivessem primeira residência em Guimarães, possibilitando-lhes que voltassem às suas habitações familiaresAqueles que optaram por deixar Guimarães assumiram o compromisso de continuarem a cumprir o plano de treinos definido pela equipa técnica, que os mantém sobre controlo mesmo à distância. A autorização para permanecerem nas suas primeiras habitações vigora até ao dia 3 de abril, ainda que, dependendo da evolução do surto do coronavírus, poderá ser ampliada.