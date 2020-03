Coronavírus: Vitória promove recolha de fundos

O Vitória iniciou ontem uma campanha de recolha de fundos que visa ajudar o Hospital de Guimarães. O clube, com a estreita colaboração da Câmara Municipal e da Liga dos Amigos do Hospital, entrou em campo para combater o surto de coronavírus que já colocou Portugal em estado de emergência.





"São conhecidas as complexidades inesperadas e imprevisíveis que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta face à pandemia provocada pela Covid-19 e, por isso, importa apelar ao sentido solidário e comunitário das gentes da nossa terra, para que os profissionais do Hospital Senhora da Oliveira e estruturas de saúde complementares enfrentem a doença nas melhores condições de segurança e eficiência", registaram ontem os vitorianos no seu site oficial."Nesse sentido, são necessárias mais fardas, máscaras, camas articuladas, produtos de higiene, entre outros. Para tal, existe uma conta bancária da Liga dos Amigos do Hospital, onde podem ser efetuados os donativos particulares e/ou empresas", reforça a missiva de apelo aos sócios e adeptos vitorianos, deixando ainda o NIB para onde podem ser transferidos os necessários donativos: 003603969910307302117.