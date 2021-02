Covid-19: Bruno Varela e Pepelu aptos para a visita ao Benfica

O guarda-redes Bruno Varela e o médio Pepelu, do Vitória de Guimarães, estão disponíveis para defrontar o Benfica na sexta-feira, em partida da 17.ª jornada da Liga NOS, após terem estado infetados pelo novo coronavírus.

Segundo fonte oficial do clube vitoriano, o guardião português, de 26 anos, titular em 16 jogos oficiais na presente época, teve "alta hoje", enquanto o médio espanhol, de 22, utilizado em 15 desafios, tem alta na quinta-feira, a tempo de ser opção para o embate marcado para as 19 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os jogadores falharam o encontro de domingo com o Marítimo, referente à 16.ª jornada (triunfo minhoto por 1-0), devido aos resultados positivos apresentados na ronda de testes a que o plantel do Vitória se submeteu, em 25 de janeiro.

Forçados a isolarem-se, Bruno Varela e Pepelu não exibiram quaisquer sintomas associados ao vírus responsável pela pandemia de covid-19 e cumpriram o "mesmo plano de treino" de outros atletas previamente infetados na equipa treinada por João Henriques, sexta classificada da I Liga, com 29 pontos, acrescentou a mesma fonte vitoriana.

Já o guarda-redes Jhonatan, ainda sem minutos de jogo, continua em isolamento, depois de o primeiro teste na ronda de 25 de janeiro ter apresentado um resultado inconclusivo e de um segundo ter sido positivo.

Desde o início da temporada, o Vitória de Guimarães já teve outros 15 jogadores infetados com o novo coronavírus, bem como o presidente, Miguel Pinto Lisboa, em outubro.

