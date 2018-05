Luís Castro, de 56 anos, é uma paixão antiga do elenco liderado por Júlio Mendes e encontra-se muito bem cotado na ‘short list’ de candidatos a suceder a José Peseiro. Todavia, o custo de libertar o técnico do seu compromisso com o Chaves, até 2019, está a travar a decisão final do V. Guimarães.Ao que Record apurou, e segundo o que foi contratualizado entre os transmontanos e o treinador, a sua saída a meio da temporada impunha o pagamento de 350 mil euros, cláusula que baixa para 300 mil euros no após o termo da competição, como agora sucede. Se esse valor já impõe algum esforço, o facto de os adjuntos também terem preço de rescisão (50 mil euros por cada um) faz crescer o encaixe final do Chaves até aos 450 mil euros, dado que Castro faz-se acompanhar por Vítor Martins, Vítor Severino e Filipe Çelikkaya. Em Trás-os-Montes ficaria apenas Carlos Pires, técnico de guarda-redes que é um homem da casa e que já foi chamado a comandar interinamente a equipa.Nos contactos iniciais entre clubes, a SAD do V. Guimarães ficou a saber que o presidente honorário, Francisco Carvalho, aceita que existam negociações entre as partes, nomeadamente conversas dos minhotos com o treinador, mas isto sem abdicar das verbas que tem a receber. Estando em fase de ponderação, e tendo outros nomes em cima da mesa, Júlio Mendes está num compasso de espera no sentido de então tomar essa decisão crítica com vista ao projeto ambicioso que pretende colocar em prática. É que para além do forte investimento inicial que implica, Luís Castro tem boas condições salariais em Chaves e que terão de ser melhoradas no Berço. A reflexão vai continuar.

Autor: Paulo Silva Reis