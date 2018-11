Daniel Barreto morre aos 82 anos

O antigo futebolista e treinador Daniel Barreto, que jogou no Vitória de Guimarães entre as épocas 1954/55 e 1969/70, morreu no domingo, aos 82 anos, informou esta segunda-feira o clube vimaranense, da Liga NOS."Faleceu, este domingo, um dos nomes maiores da história do Vitória. Com mais de duas décadas de ligação ao clube, como jogador e como técnico, Daniel Barreto tornou-se numa figura incontornável do Vitória. Neste momento de pesar, o Vitória endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Daniel Barreto", indica o site oficial do clube.Nascido em Ponte de Barca, Daniel Barreto ingressou na equipa de juniores vitoriana na época 1953/54 e estreou-se no principal escalão do futebol nacional na temporada seguinte, como médio.Ao longo da década de 60, o futebolista garantiu o estatuto de titular como lateral esquerdo e tornou-se capitão da equipa, tendo contribuído para o terceiro lugar obtido pelos minhotos na época 1968/69, a melhor classificação de sempre do clube no campeonato.Depois de ter ainda jogado no Desportivo das Aves, na época 1972/73, e no Paços de Ferreira, em 1973/74, Daniel Barreto regressou ao Vitória para ser adjunto dos treinadores Fernando Caiado (1975/76) e Mário Wilson (1976/77 a 1978/79), tendo, na última época, orientado a equipa em três jogos.O funeral está marcado para as 15:00 horas de terça-feira, na igreja de São Sebastião, em Guimarães, com o corpo do antigo jogador e treinador a ser depois sepultado no cemitério municipal da Atouguia.