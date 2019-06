Daniel Rodrigues candidata-se à presidência do V. Guimarães

Daniel Rodrigues vai candidatar-se à presidência do V. Guimarães nas eleições de 20 de julho, anunciou este domingo o atual presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD.O dirigente da SAD vimaranense, criada em 2013 para gerir o futebol, afirmou, em comunicado, estar a preparar uma "equipa forte, competente e abrangente", capaz de criar um "projeto desportivo e de sustentabilidade" que possa "responder aos desafios e exigência" do clube.O advogado, de 42 anos, prometeu ainda apresentar "nos próximos dias" as "linhas gerais" que norteiam a sua candidatura, a primeira até agora confirmada ao ato eleitoral.Daniel Rodrigues foi vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral na direção de Júlio Mendes, que se demitiu em 27 de maio, mas abandonou o cargo em fevereiro de 2018, numa altura em que o Vitória vivia também outro período eleitoral, com as candidaturas de Júlio Mendes e Júlio Vieira de Castro.O Vitória vai novamente a eleições, depois de o ainda presidente Júlio Mendes e a restante direção terem justificado a demissão com o "clima de contestação" vivido ao longo da última temporada desportiva e com a indisponibilidade dos sócios para abrirem a SAD vitoriana a maior investimento externo.As listas candidatas às eleições podem ser formalizadas até às 18:00 de 19 de junho, com um mínimo de 300 assinaturas de sócios efetivos.