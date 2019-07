Daniel Rodrigues: «Queremos criar uma política de proximidade»

Daniel Rodrigues foi o primeiro candidato à presidência do V. Guimarães a intervir no debate de candidatos realizado este sábado, pelas rádios Santigo e Fundação, e, quando questionado sobre algumas das medidas que pretende implementar ao nível das áreas comerciais e marketing, garantiu que essas passam essencialmente por criar proximidade com os sócios.





Apontando os associados como a grande força do clube, o candidato da Lista C quer premiar os sócios através de várias medidas, de forma a aproximar o clube da comunidade."Queremos criar uma política de proximidade, trazer mais gente. Lançamos medidas estratégicas e fortes, propostas concretas para premiar os sócios, reconhecer o seu papel no Vitória. Quem paga o ano antecipado tem oferta da 12ª quota, a quem trouxer mais sócios vamos dar o devido reconhecimento com isenção até duas quotas. Alargar o escalão da categoria dos sócios, há muitos jovens que começam a trabalhar cada vez mais tarde, temos de alargar a categoria dos sócios para que esses jovens possam estar presentes no Vitória. Queremos captar o ADN Vitória à nascença e por isso lançamos o kit Nascer Vitória. É um gesto simbólico, mas é aproximar o Vitória da comunidade. Na relação do marketing e comercial, nós temos várias medidas. Queremos acrescentar valor, queremos valorizar a marca, globalizar a marca vitória e por aí lançar os embaixadores vitória e ter atenção à diáspora vimaranense no Mundo. Temos, em relação às empresas, várias estratégias de acrescentar valor", referiu Daniel Rodrigues.