Dante Stipica na órbita da baliza

Dante Stipica, guarda-redes croata de 29 anos, foi colocado na órbita do V. Guimarães, curiosamente no mesmo dia em que se confirmou em definitivo a saída de Miguel Silva. Stipica joga nos polacos do Pogon Szczecin, onde é titular absoluto e tem contrato até 2024. O guarda-redes tem sido seguido por outros clubes, além do Vitória, nomeadamente por CSKA Moscovo, Sampdoria, Kasimpasa e Sporting Kansas City.

Entretanto, o turco Yagiz Sabuncuoglou, jovem central de 19 anos do Fenerbahçe, estará também nas cogitações dos vitorianos.