David Vieira reforça o V. Guimarães

O V. Guimarães anunciou esta terça-feira a contratação de David Vieira. O médio de 17 anos assinou por três temporadas, com uma claúsula de rescisão de 30 milhões de euros.





Antes de chegar ao emblema minhoto, David Vieira representou o FC Porto, contando igualmente com várias presenças nas seleções nacionais jovens. Na hora de apresentação, o médio não escondeu a satisfação e orgulho."Sei que este é um passo seguro na minha carreira. Algo que me honra a mim e à minha família. Estou desejoso por começar a nova época e pisar os relvados com este símbolo que tanto significa. Significa para mim, porque a partir de hoje sou mais um Conquistador, e para todos os adeptos, que sei bem o quão fanáticos são pelo clube", disse ao site oficial do clube.