Davidson confirma saída do Vitória de Guimarães rumo ao Alanyaspor

O extremo Davidson confirmou esta segunda-feira que vai jogar no Alanyaspor, do campeonato turco, a partir da próxima época, após ter cumprido as duas últimas temporadas no Vitória de Guimarães.

"Este é o momento [para sair]. Estou eternamente grato ao Vitória, mas tenho 29 anos e este é o momento de seguir novos rumos, e o Alanyaspor apostou em mim. Também vou porque [a equipa] está na Liga Europa. É um desafio promissor para a minha carreira", disse o jogador brasileiro, numa entrevista ao canal 11.

A caminho do quinto classificado da 1.ª Liga turca em 2019/20, que vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o atacante considerou que a última época em Guimarães foi "boa individualmente" - realizou 44 jogos e marcou 10 golos, repartidos pela 1.ª Liga, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e pela Liga Europa.

Natural do Rio de Janeiro, Davidson chegou a Portugal no verão de 2015, para representar o Sporting da Covilhã, clube da 2.ª Liga ao serviço do qual apontou 13 golos em 67 partidas, em época e meia.

O atacante mudou-se para o Desportivo de Chaves em janeiro de 2017 e marcou seis golos em 53 encontros oficiais pelos transmontanos, até ao final da temporada 2017/18, antes de se transferir para o Vitória, clube pelo qual fez 10 golos em 39 desafios na primeira época.